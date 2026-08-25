Lokomotiva dovela bivšeg igrača Dinama

Lokomotiva je potvrdila novo pojačanje u obrani. Na Kajzericu je stigao 22-godišnji stoper Jakov Gurlica, koji je već odradio prvi trening s novim suigračima.
Gurlica je nogometno odrastao u Dinamovoj školi te je bio dio momčadi koja je u sezoni 2022./23. osvojila naslov prvaka Hrvatske. Za seniore Modrih upisao je i jedan nastup u HNL-u, a potom je iskustvo stjecao u slovenskom Bravu, Gorici i Vukovaru 1991.
U dosadašnjoj karijeri skupio je 35 nastupa u HNL-u, a prošle sezone bio je važan član Vukovara. Odigrao je 19 prvenstvenih utakmica, 13 puta bio starter i postigao jedan pogodak, i to protiv Hajduka u posljednjem kolu.
Novi stoper Lokomotive istaknuo je da ga je privukla mogućnost razvoja u klubu poznatom po radu s mladim igračima.
“Veliko mi je zadovoljstvo biti dio Lokomotive”, poručio je Gurlica.
Dodao je kako vjeruje da na Kajzerici može napraviti novi korak u karijeri. Dio novih suigrača već poznaje, a posebno cijeni trenerov odnos prema mladim igračima i priliku koju dobivaju oni koji je zasluže radom.
Lokomotiva je tako dobila mladog stopera s već solidnim HNL iskustvom, koji će pojačati konkurenciju u obrani.
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