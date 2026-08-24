Sigura želi slavni španjolski klub?! Evo koliko Hajduk traži za svog dragulja

Osim Valencije, Sigura navodno prate Celtic, Coventry City i Leeds United. Najkonkretniji je dosad bio Celtic, koji je prema navodima španjolskog izvora Hajduku ponudio 3,5 milijuna eura. Ta ponuda nije zadovoljila Splićane, koji za svog igrača traže između četiri i pet milijuna eura.

Interes je stigao i iz Francuske. Toulouse je poslao ponudu na Poljud, no ona ne odgovara zahtjevima Splićana. Hajduk o eventualnoj prodaji neće odlučivati prije uzvrata protiv Rakowa, budući da je plasman u europsku jesen trenutačno glavni cilj kluba.

Valencia iza sebe ima bogatu povijest. Španjolski prvak bila je šest puta, osvojila je osam Kupova kralja, a početkom 2000-ih dvaput uzastopno igrala je finale Lige prvaka. U vitrinama ima i Kup UEFA-e, Kup pobjednika kupova te UEFA-in Superkup.