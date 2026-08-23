Hajduk razbio Osijek i u dobrom raspoloženju putuje u Poljsku na utakmicu sezone

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu svladali do ove nedjelje nepobjedivi Osijek, bilo je 4:0 za Splićane.

Hajduk je poveo u devetoj minuti golom novog igrača Etnika Brrutija, dok je Marko Livaja u 54. minuti bio strijelac za 2:0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom.

U 83. minuti je Bamba bio strijelac za 3:0, dok je konačnih 4:0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti.

Nakon tri startne pobjede bio je ovo prvi poraz Osječana. Hajduk nakon četiri odigrane utakmice ima dvije pobjede, remi i poraz te se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice.

U uvodnim minutama nešto je agilniji bio Osijek, ali izglednih prilika pred splitskim vratima nije bilo. Prvu pravu šansu Hajduk je pretvorio u pogodak. U devetoj minuti je Huram probio lijevu stranu i ubacio. Lopta je stigla do nečuvanog Brrutija koji je razveselio Poljud i zabio za 1:0.

Nakon primljenog pogotka Osječani su izgledali još angažiranije. Nakon nekoliko solidnih situacija u 21. minuti su gosti bili u odličnoj poziciji za izjednačenje. Bukvić je vrlo lijepo proigrao Omerovića čiji je udarac i izjednačenje dobrom reakcijom spriječio domaći golman Silić.

U tim je minutama Osijek izgledao bolje, a onda su gosti u 34. minuti doživjeli novi udarac. Mustafić je zaradio crveni karton nakon procjene da je kao posljednji igrač spriječio opasan domaći napad.

Hajduk je mogao na odmor otići s dva gola prednosti, ali se u završnici prvog dijela istaknuo osječki golman Malenica. Obranio je odlično udarac Pajazitija u 45. minuti.

Splićani su do novog pogotka stigli u 54. minuti. Opet je Huram zakuhao na svojoj lijevoj strani, a lopta je nakon ubačaja stigla do Livaje koji nije imao težak zadatak već je samo dovršio posao za 2:0.

U 68. minuti Hajduk je imao nekoliko situacija kada je mogao postići treći pogodak, ali odlične šanse Šotičeka i Bambe uspijevali su blokirati i zaustaviti gostujući igrači. Uslijedio je treći pogodak. Šotiček je puno toga pripremio Bambi, a ovaj je odlično potegnuo sa 16 metara i pogodio pod gredu za 3:0. Sve je zaključio Hrgović koji je u 90. minuti zabio četvrti splitski gol nedjeljne večeri.