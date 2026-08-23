Trener Osijeka: Teško je igrati protiv Hajduka na Poljudu

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NK Osijek

Nogometaši Osijeka pretrpjeli su težak 4:0 poraz na gostovanju kod Hajduka na Poljudu. U Split su stigli u odličnom raspoloženju, s tri uzastopne pobjede i bez poraza u dosadašnjem dijelu sezone, no niz je prekinut protiv Bijelih. Federico Bessone tako je na klupi Osijeka upisao prvi poraz, a nakon utakmice osvrnuo se na dvoboj i događanja na terenu.

“Moje mišljenje je da je teško igrati protiv Hajduka na Poljudu, a potom dobiješ rani gol i crveni karton i postane još teže. Moramo krenuti dalje”, rekao je Bessone.

Trener Osijeka potom je odgovorio koliko ga poraz razočarava.

“Došli smo s dobrim očekivanjima i samopouzdanjem nakon tri uzastopne pobjede. Došli smo po pobjedu. Rani gol nam u tome nije pomogao, a potom i crveni karton… Momčad radi jako dobro.”

Bessone je upitan i je li ga Hajduk tijekom utakmice uspio nečime iznenaditi.

“Gledao sam njihove tri ligaške utakmice, utakmicu u Europi. Znao sam kako igraju, pripremili smo se za utakmicu. Razočaran sam načinom na koji smo primili golove. Mlada smo momčad, imamo igrače koji moraju učiti. Ostajemo pozitivni i idemo dalje”, zaključio je.

Nakon konferencije za novinare Bessone je Hajduku poželio sreću u nastavku europske avanture i dvoboju protiv Rakowa.