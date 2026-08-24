Tko će osvojiti HNL? Evo kakve su šanse Hajduka nakon pobjede nad Osijekom prema analitičarima

Podijeli :

xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

Prema najnovijoj analizi i izračunima specijalizirane analitičke platforme, Dinamo je izraziti favorit za obranu naslova u HNL-u s čak 80 posto vjerojatnosti za osvajanje prvenstva.

Hajduk, koji je sinoć na Poljudu uvjerljivo pobijedio Osijek s 4:0, nalazi se na drugome mjestu, ali s tek skromnih 8 posto šansi da podigne pobjednički pehar.

SKener: Oršić i Mudražija – šmekerstvo i nesebičnost će uvijek biti u modi

Preostali konkurenti prema statističkom modelu imaju još skromnije izglede: Rijeci se predviđa 6 posto šansi za titulu, Varaždinu 4 posto, dok Osijek drži svega 2 posto vjerojatnosti.

Dinamo i Rijeka imaju utakmicu manje jer je njihov međusobni derbi iz drugoga kola odgođen zbog preklapanja europskih obveza. Unatoč toj odgodenoj utakmici, Modri drže sam vrh ljestvice kao jedina neporažena momčad dosadašnjeg dijela prvenstva. Bodovno izjednačeni s njima su Osijek i Varaždin uz utakmicu više, dok se Hajduk nalazi na četvrtom mjestu.