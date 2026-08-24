Šuškalo se o mogućem povratku Ademija u HNL, ali ipak bi mogao doći njegov suigrač?

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo

Šuškalo se o njegovom povratku u HNL, ali čini se da ništa od toga.

U Gorici su razmatrali opciju dovođenja bivšeg kapetana i legende Dinama Arijana Ademija, no taj je posao u ovom trenutku daleko od ostvarenja.

POVEZANO Gorica se pojačala u obrani, stigao 30-godišnji Srbin

Ademi ima ugovor s Ujpestom do ljeta 2027. godine, a njegova su primanja jednostavno previsoka za financijske mogućnosti Gorice. Jedini način da do transfera dođe bio bi sporazumni raskid s mađarskim klubom uz eventualnu otpremninu, nakon čega bi i sam Ademi morao pristati na znatno manje uvjete po povratku u HNL.

Zbog toga se povratak Ademija u hrvatski nogomet zasad ne čini realnim. Gorica i dalje traži rješenje za vezni red, pa se kao puno ostvarivija opcija pojavio njegov suigrač iz Budimpešte, 24-godišnji Francuz Tom Lacoux, kako donosi Germanijak.

Lacoux je u Ujpest stigao prošlog ljeta iz Bordeauxa, gdje je prošao omladinsku školu. Ipak, novu sezonu nije otvorio dobro jer u prvih pet utakmica nije odigrao niti jednu minutu i očito se ne nalazi u prvim planovima mađarske momčadi.

Jedan od scenarija jest da Lacoux raskine ugovor s Ujpestom i u Turopolje stigne bez odštete, dok je druga opcija simbolična odšteta s obzirom na to da ulazi u zadnju godinu ugovorne obveze.