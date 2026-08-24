Sigura želi slavni španjolski klub?! Evo koliko Hajduk traži za svog dragulja

Niko Sigur jedan je od Hajdukovih igrača za koje u završnici prijelaznog roka vlada najveći interes. Nakon nekoliko europskih klubova, u utrku za 22-godišnjeg kanadskog reprezentativca uključila se i Valencia.
Prema pisanju španjolskog El Gol Digitala, klub s Mestalle u Siguru vidi zanimljivu opciju zbog njegove polivalentnosti. Može igrati na desnom beku, ali i u veznom redu na poziciji defenzivnog veznjaka.
Osim Valencije, Sigura navodno prate Celtic, Coventry City i Leeds United. Najkonkretniji je dosad bio Celtic, koji je prema navodima španjolskog izvora Hajduku ponudio 3,5 milijuna eura. Ta ponuda nije zadovoljila Splićane, koji za svog igrača traže između četiri i pet milijuna eura.
Interes je stigao i iz Francuske. Toulouse je poslao ponudu na Poljud, no ona ne odgovara zahtjevima Splićana. Hajduk o eventualnoj prodaji neće odlučivati prije uzvrata protiv Rakowa, budući da je plasman u europsku jesen trenutačno glavni cilj kluba.
Valencia iza sebe ima bogatu povijest. Španjolski prvak bila je šest puta, osvojila je osam Kupova kralja, a početkom 2000-ih dvaput uzastopno igrala je finale Lige prvaka. U vitrinama ima i Kup UEFA-e, Kup pobjednika kupova te UEFA-in Superkup.
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