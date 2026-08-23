Rijeka slavila protiv Istre i upisala drugu pobjedu u HNL-u

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Foto: HNK Rijeka

U četvrtom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici s 3:2 bila bolja od Istre u "Derbyju della Učka". Kvarnerska momčad tako se na dobar način pripremila za uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda.

Rijeka je protiv svog najbližeg rivala povela u 18. minuti autogolom Mohameda Nasraouija da bi krajem prvog dijela Jakov Puljić povećao prednost. Novi napadač Rijeke prvo nije realizirao kazneni udarac, ali je na odbijenoj lopti bio najbrži te je pogodio za 2:0.

U drugom dijelu u strijelce se upisao i Toni Fruk koji bi ovoga ljeta mogao napustiti Rijeku. Njemu je za pogodak asistirao Portugalac Tiago Dantas.

Istra se nakon toga nije u potpunosti predala pa je u 71. minuti Hamza Jaganjac pogodio za smanjenje zaostatka na 3:1.

Do kraja susreta još je Emil Frederiksen zabio za 3:2 u 93. minuti, no to nije bilo dovoljno za izjednačenje te je Rijeka slavila u četvrtom kolu HNL-a.

Rijeka je ovom pobjedom privremeno skočila na četvrto mjesto HNL-a, a večeras je može preskočiti samo Hajduk ako Bijeli slave protiv Osijeka na Poljudu. Ovo slavlje moglo bi Rijeci donijeti željeno samopouzdanje pred uzvrat s Midtjyllandom u Konferencijskoj ligi.

Naime, momčad Matjaža Keka je u prvoj utakmici u Herningu izgubila s 2:0 te će taj zaostatak morati nadoknaditi u četvrtak od 20 sati i 45 minuta na Rujevici.

Što se tiče Istre, oni su ovim porazom pali na šesto mjesto domaćeg prvenstva. U sljedećem kolu će na Aldo Drosini dočekati Dinamo koji će stići nakon uzvrata play-offa Lige prvaka protiv Vikinga (2:2).