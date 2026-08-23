Hajdukov dvojac na dvojnoj registraciji zabio golove u Prvoj NL

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Croatia iz Zmijavaca upisala je vrijednu pobjedu na otvaranju sezone. U dalmatinskom derbiju na ŠRC-u Marijan Šuto-Mrma domaćin je s uvjerljivih 3:0 svladao Hrvace.

Obje momčadi u susret su krenule s ambicijom da sezonu započnu osvajanjem sva tri boda, no u prvih 45 minuta pogodaka nije bilo. Igralo se borbeno, a prilike su se tražile na obje strane, ali vratari nisu morali vaditi loptu iz mreže.

Croatia je do vodstva stigla u 73. minuti. Hajdukovac na dvojnoj registraciji u Zmijavcima, Sebastian Kajtazi, pronašao je put do mreže Hrvaca i donio prednost domaćoj momčadi.

Hrvace nakon toga nisu uspjele pronaći odgovor, dok je Croatia u završnici susreta riješila pitanje pobjednika. Peter Nnaemeka Ugwuodo, još jedan Hajdukov igrač na dvojnoj registraciji u Zmijavcima, u 89. minuti zabio je za 2:0.

Konačnih 3:0 postavio je Ante Žužul u sudačkoj nadoknadi, čime je Croatia potvrdila uvjerljivu pobjedu i na najbolji mogući način otvorila sezonu.