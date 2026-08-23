Garcia: Nadam se da će Livaja zabiti 120 golova do kraja sezone, a liga nam može pomoći u jednome

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a s uvjerljivih 4:0 bio bolji od dosad neporaženog Osijeka koji je u prva tri kola upisao tri pobjede. Nakon visoke i važne pobjede pred novinare je stao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Pokazali ste da momčad funkcionira bez obzira na to tko se nalazi na terenu. Je li vam upravo to najvažnije?

“Mogli ste vidjeti da smo momčad bez obzira tko igrao. To je najvažnije što trebate imati. Pokazali smo to”, rekao je u uvodu pa odgovorio na pitanje je li ga Osijek iznenadio manjkom agresivnosti: “Vidjeli ste njihove prošle utakmice. Imaju dobru kemiju, imaju manje presinga nego prošle sezone. Nakon što smo zabili gol nismo dovoljno dobro pritiskali, imali su dobrih tranzicija. Silić je imao dobru intervenciju. Bili smo na svojoj polovici što ne volimo.”

Marko Livaja sada se na vječnoj Hajdukovoj ljestvici strijelaca izjednačio s Bajdom Vukasom. Kako gledate na njegov učinak?

“Tu je pet sezona, moramo biti sretni zbog njega. Nadam se da će zabiti 120 do kraja sezone. Možemo mu samo čestitati.”

Kakva je situacija s Acapandijem i Sigurom uoči uzvratne utakmice? Možemo li ih očekivati na terenu?

“Radimo da bude tako. Sa Sigurom ćemo vidjeti za koji dan njegovo psihičko i fizičko stanje. Svaki igrač nam je potreban.”

Biste li, s obzirom na okolnosti, prije utakmice mogli poželjeti ovako dobru izvedbu?

“Mi smo 21. ili 22. liga u Europi. Teško nam se natjecati svaka tri dana. Dobar način za popeti se na toj ljestvici je pomoći klubovima na način da imaju opciju odgode. Rakow ima više vremena za pripremu, ali naravno da sam nakon utakmice sretan što smo igrali s Osijekom.”

Jeste li svjesno riskirali s početnom postavom i dali priliku nekim igračima koji inače manje igraju?

*”Neki igrači su debitirali, dio igrača je kritiziran bez velikog razloga, poput Hurama koji je bio dobar danas. Znao sam da će igrači koji igraju više minuta pomoći ovima što igraju manje. Važno je da se svi osjete važnima. Vidjeli ste to i kod proslave pogodaka. Uvijek vjerujem u igrače koje imam.

Još uvijek nismo popunili momčad. Zadovoljan sam jer vidim njihov timski duh. To me čini ponosnim, zato im i vjerujem. Ako nešto i ne bude kako treba znam da će igrači dati sve što mogu.”*

U drugom poluvremenu nakratko ste nestali s klupe. Što se dogodilo?

“Pijem puno vode.”