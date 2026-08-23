Dinamo ovakav niz nije imao skoro devet godina, ali apsolutni rekord je još daleko

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

Dinamo je do treće pobjede u nizu u prvenstvu došao svladavši Varaždin 3:1 u subotnjem dvoboju 4. kola HNL-a odigranom na Maksimiru.

Varaždinci su poveli u 28. minuti golom Marija Mladenovskog. Dion Drena Beljo je u 57. minuti postigao pogodak za 1:1, a vodstvo Dinamu donio je Niko Galešić golom u 68. minuti. Pobjedu prvaka potvrdio je Robert Mudražija u trećoj minuti dodatka, što mu je prvi gol u Dinamovom dresu.

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Dinamo je sada na čak 26 uzastopnih prvenstvenih utakmica bez poraza. Aktualna serija započela je 22. studenoga 2025. godine i najdulja je Dinamova u HNL-u još od sezone 2017./18.

Dinamo je tada između 29. travnja 2017. i 10. veljače 2018. nanizao 27 prvenstvenih utakmica bez poraza.

To znači da momčadi Marija Kovačevića nedostaje još samo jedna utakmica bez poraza kako bi izjednačila najbolji Dinamov prvenstveni niz u posljednjih gotovo devet godina. Dinamo u idućem kolu 29. kolovoza gostuje kod Istre 1961 u Puli te će tada imati priliku izjednačiti rekord.

Ipak, apsolutni klupski rekord ostat će vrlo daleko. Dinamo je od svibnja 2014. do listopada 2015. bio bez poraza u nevjerojatnih 50 uzastopnih prvenstvenih utakmica.