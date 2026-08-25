Šutalo tek stigao u Lazio, a Gattuso otkrio: ‘Nije u najboljem stanju’

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Talijanski trener Gennaro Gattuso startao je pobjedom na klupi Lazija u novoj sezoni Serie A.

Lazio je na gostovanju nadigrao Bolognu 1:0. Nakon utakmice, bivši trener Hajduka osvrnuo se na pritisak oko kluba te demantirao glasine o razmimoilaženju s čelnicima.

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“Poraz u Kupu bio je težak i osjećalo se razočaranje. Ispričao sam se, ali nije bilo nikakvog posebnog sastanka s klubom. Neki su pisali da sam se posvađao s Fabijanijem i Lotitom, no to nije istina. Radio sam svoj posao, nisam se obazirao ni na što i nisam čitao novine”, rekao je Gattuso.

Gattuso je izrazio zadovoljstvo izvedbom svojih igrača, posebice kontrolom posjeda.

“Bili smo dobri s loptom, ovi dečki daju sve od sebe. Ne znam gdje ćemo završiti, ali želimo postati prava momčad i što manje se mučiti na terenu. Mandasa su puno kritizirali, a danas je bio jedan od najboljih. Moramo napredovati u zadnjoj trećini terena jer dobro dođemo do nje, ali onda donosimo krive odluke.”

Dotaknuo se i stanja hrvatskog stopera Josipa Šutala, koji je stigao u Rim na posudbu iz Ajaxa uz pravo otkupa ugovora.

“On trenutno nije u najboljem stanju. Moramo ga vratiti u formu i nadamo se da će sve biti u redu”, rekao je Gattuso.