Salve pohvala za Modrića: ‘Čim se pojavio, Milan je dao dva gola’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver Image

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je ključnu ulogu u pobjedi Milana na gostovanju kod Torina (2:1) u prvom kolu Serie A. Modrić je u igru ušao u 56. minuti pri rezultatu 0:0, a njegov ulazak na teren — zajedno s Adrienom Rabiotom — potpuno je preokrenuo ritam utakmice i donio Rossonerima slavlje u režiji trenera Rubena Amorima.

Modrić je sudjelovao u akcijama za oba pogotka, a vodeći europski mediji utrkivali su se u pohvalama na račun 40-godišnjeg maestra.

Francuski reprezentativac napušta Modrića i vraća se u Bundesligu Modrićev Milan pobjedom otvorio novu sezonu u Italiji

Gledajući izvedbu hrvatskog veznjaka, ugledna Gazzetta dello Sport podvukla je utjecaj koji Modrić ima na suigrače već pri samom ulasku na travnjak:

“Preuzima glavnu riječ praktički čim stane uz aut-liniju čekajući ulazak. Dijeli nogometne lekcije i čita igru, kao i obično.”

Rimski Corriere della Sera pohvalio je taktički potez Amorima te naglasio kako je dvojac s klupe prelomio susret:

“Presudan je bio Amorimov dvostruki taktički potez. Ulaskom Modrića i Rabiota utakmica se prelomila.”

Slično viđenje ponudio je i SportMediaset, koji je Modrićevu izvedbu nagradio ocjenom 6.5, uz jasnu opasku o promjeni odnosa snaga na terenu:

“I bez ičega posebno spektakularnog, samom njegovom pojavom na terenu Milan je u trenutku zabio dva gola.”

Dok je Sky Sport bio nešto suzdržaniji s ocjenom 6, Eurosport je također svrstao Modrića među ključne aktere čiji je ulazak promijenio tijek utakmice.

Iako je napustio Real Madrid kao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s 28 osvojenih trofeja, španjolska Marca i dalje s velikom pažnjom prati svaki korak hrvatskog kapetana.

“Ulazak Modrića razbistrio je Milanovu igru. Upravo je on započeo akciju za 0:1, koju je završio mladi Cissé, a potom je odigrao ključnu ulogu i u akciji za 0:2, koju je zabio Rabiot. Sve se dogodilo u razmaku od samo dvije minute. Ne znamo kada će odlučiti stati. Ali dok traje, treba nastaviti uživati u Luki”, navodi Marca u svojem osvrtu.