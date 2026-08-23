Modrićev Milan pobjedom otvorio novu sezonu u Italiji

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xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver Image

U prvom kolu Serie AC Milan Luke Modrića gostovao je kod Torina čiji su članovi Nikola Vlašić i Sandro Kulenović. Iako se Milan dugo mučio, na kraju su slavili s 2:1 i uspješno otvorili novu sezonu.

U prvom poluvremenu dominirao je Milan, ali nisu uspjeli načeti mrežu Torina pa se na predah otišlo s 0:0. Luka Modrić nije igrao od prve minute, a na teren je ušao u 56. minuti dok je bilo 0:0.

Samo osam minuta nakon njegovog ulaska Milan je poveo golom Alphadja Cissea, a već tri minute kasnije je Adrien Rabiot pogodio za 2:0. Francuski veznjak u igru je ušao kada i hrvatski kapetan te je osim gola upisao i asistenciju za prvi pogodak.

Do kraja susreta Che Adams smanjio je zaostatak golom u 93. minuti, no to je bilo samo dovoljno za pobjedu Milana od 2:1 i uspješan star Rossonera u Serie A. Modrić je igrao od 56. minute dok je Nikola Vlašić odigrao cijeli susret. Sandro Kulenović igrao je od 85. minute.

U drugoj večernjoj utakmici Atalanta je s 2:1 slavila protiv Sassuola, a u tom susretu je Mario Pašalić igrao do 60. minute.