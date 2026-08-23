Juventus pobjednički ušao u novu sezonu, dvojica Hrvata igrala u porazu Venezije

Nakon još jedne razočaravajuće prošle godine, Juventus je u novu sezonu ušao pobjednički.

Nogometaši Juventusa otvorili su novu sezonu talijanskog prvenstva gostujućom pobjedom 1-0 protiv Frosinonea. Pogodak odluke zabio je Bremer u 22. minuti.

Gostujuću pobjedu ostvario je i Lecce slavivši 2-0 protiv Venezije. Gosti su poveli u 46. minuti golom Olafa Gortera, a pobjedu Leccea potvrdio je Tiago Gabriel u 80. minuti.

Venezia je postigla dva gola, no oba su poništena nakon asistencije VAR-a. U 16. minuti poništen je gol Thierryja Rendala zbog igranja rukom, dok je u 76. minuti poništen i gol Tome Bašića zbog zaleđa.

Bašić je za domaćine igrao do 85. minute, dok je Bartol Franjić odradio cijeli dvoboj.

Večeras se još sastaju Torino i Milan, te Atalanta i Sassuolo. Kolo u ponedjeljak zatvaraju Bologna – Lazio, te Roma – Fiorentina.