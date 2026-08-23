Vlasnik Hull Cityja: Jakirović potpisuje novi ugovor, sve smo dogovorili u pet minuta

Sergej Jakirović imao je itekako razloga za zadovoljstvo nakon što je njegov Hull City sjajno otvorio sezonu Premier lige pobjedom 2:0 protiv Manchester Uniteda.
Hull je do pobjede protiv favoriziranog suparnika stigao s dva gola nakon prekida u prvom poluvremenu.
Jakirovićev Hull poveo je u 17. minuti protiv Manchester Uniteda. Nakon kornera i nekoliko odbijanaca, stoper Ayaji je ugurao loptu u praznu mrežu.
Nije Hull tu stao u prvom poluvremenu. Momčad Sergeja Jakirovića povećala je vodstvo na 2:0 u 38. minuti. Strijelac je ovog puta bio Mendy.
U nastavku je Hull pokretljivom obranom u potpunosti otupio sve pokušaje gostiju. Nakon ove velike pobjede, Jakirović bi trebao sljedećeg tjedna potpisati novi ugovor s Hull Cityjem, potvrdio je vlasnik engleskog kluba Acun Ilicali za The Athletic.
Ilicali je otkrio da oko produženja suradnje praktički nije bilo nikakvih pregovora.
“Dogovorili smo sve uvjete i produžujemo ugovor. Taj razgovor nije trajao više od pet minuta. Ozbiljno, ne šalim se. U pet minuta smo sve riješili”, rekao je vlasnik Hulla.
Jakirović je u klub stigao prošlog ljeta i izborio Premier ligu. Samo 16 mjeseci ranije momčad je posljednjeg dana sezone izbjegla ispadanje u League One, a Ilicali je tijekom te turbulentne sezone otpustio Tima Waltera i Rubena Sellesa.
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