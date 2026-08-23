Kovačiću stiže konkurencija: Otkriće SP-a u Man. City za 100 mil. eura

Mlada marokanska nogometna zvijezda, 18-godišnji Ayyoub Bouaddi, novi je igrač Manchester Cityja, javila je francuska novinska agencija AFP.

Vezni nogometaš je od starta profesionalne karijere boravio u francuskom Lilleu, a sada je po istom izvoru za čak 100 milijuna eura preselio u Manchester City. Niti jedan od klubova još nije službeno potvrdio transfer.

Ovo bi trebala biti reakcija kluba iz Manchestera nakon što je tijekom ljeta prodao dvojicu itekako važnih veznih nogometaša svog kluba, Rodri je otišao u Barcelonu, a Reijnders u Al Qadsiah.

Bouaddi je već skupio osam nastupa za reprezentaciju Maroka čiji je bio ponajbolji pojedinac na nedavnom Svjetskom prvenstvu gdje je aktualni afrički prvak poražen u četvrtfinalu od Francuske.

Ranije je Bouaddi nastupao za sve uzraste francuske reprezentacije, zaključno s U21 momčadi.