Juventus se riješio vratara, a Chelsea veznjaka prodao u Francusku

Francuski prvoligaš Strasbourg službeno je objavio da je iz londonskog Chelseaja doveo 20-godišnjeg nogometaša Omarija Kellymana.

Nogometaš koji igra na poziciji ofenzivnog veznog igrača potpisao je petogodišnji ugovor te će po prvi puta u karijeri napustiti engleski nogomet. Karijeru je počeo u Aston Villi, a potom je prije dvije godine stigao u Chelsea.

U klubu sa Stamford Bridgea nije odigrao niti jednu ligašku utakmicu, a prošle sezone je tijekom 36 prvenstvenih nastupa za tamošnjeg drugoligaša Cardiffa postigao 11 pogodaka.

U ranijoj dobi Kellyman je igrao za mlađe reprezentativne uzraste Sjeverne Irske, a sada je standardni član mlađih engleskih reprezentativnih uzrasta.

Strasbourg je novu sezonu Ligue 1 otvorio gostujućim porazom 0-4 kod Marseillea.

Istovremeno, talijanski nogometni velikan Juventus poslao je svog vratara Michelea Di Gregorija na jednogodišnju posudbu u engleskog prvoligaša Bournemouth uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone.