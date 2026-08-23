Jakirovićev Hull dogovorio novi transfer, za 15 milijuna eura stiže mladi Francuz

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(AP Photo/Philippe Magoni) via Guliver Image

Hull City Sergeja Jakirovića je u prvom kolu, unatoč svim predviđanjima, svladao Manchester United s 2:0. Tako su Tigrovi nakon senzacionalnog ulaska u Premier ligu sjajno krenuli u borbu za ostanak u najvišem rangu engleskog nogometa.

Kako prijelazni rok još uvijek traje, Hull neće ostati na trenutnom kadru. Naime, kako javlja talijanski insajder Fabrizio Romano, Tigrovi su za 15 milijuna eura dogovorili dolazak 22-godišnjeg Francuza Mohamed-Alija Choa iz Nice.

Taj transfer mogao bi dodatno narasti, ali samo ako Hull ostane u Premier ligi jer to je najvažniji bonus u ugovoru mladog Francuza koji je lani zabio četiri gola i upisao tri asistencije dok je sezonu ranije imao tri gola i četiri asistencije. Osim u Nici, bio je u Angersu i Real Sociedadu dok za Everton i PSG nije nastupio.

Ovo će Hullu biti već 12. pojačanje sezone, a najvrjedniji dolaza je onaj Nobela Mendyja koji je plaćen 23,4 milijuna eura što je ujedno i rekord Tigrova.