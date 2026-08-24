Gvardiol preuzima novu ulogu u Man. Cityju: Maresca je sve iznenadio ovim potezom

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Chris Radburn, Reuters via Guliver

Debitantski nastup Enza Maresce na klupi Manchester Cityja u Premier ligi donio je dramatičan preokret protiv Bournemoutha (2:1), ali i prve jasne naznake kako novi menadžer vidi Joška Gvardiola.

Umjesto klasične uloge u obrambenoj liniji, hrvatski reprezentativac na startu nove sezone dobio je znatno drugačije, taktički zahtjevnije zadatke koji donose veliku dozu rizika, ali i slobodu u napadu.

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Kako analiziraju ugledni mediji, predvođeni The Athleticom i BBC-jem, Gvardiolova nova uloga u Marescinom sustavu zahtijeva iznimno visoke izlaske na protivničku polovicu i aktivno sudjelovanje u pritisku, što se tijekom utakmice pokazalo kao mač s dvije oštrice.

U analizi The Athletica naglašava se da Maresca od Gvardiola traži da se pri napadačkim akcijama i presingu pomiče daleko od svoje primarne pozicije na lijevoj strani. Međutim, kada Hrvat ne uspijeva osvojiti loptu visoko na terenu, obrambena struktura Cityja upada u probleme, zbog čega se od njega traži nikad veća taktička disciplina i moć ponavljanja.

U tim situacijama desni bek Rico Lewis primoran je ulaziti u sredinu kako bi s preostalom dvojicom stopera formirao trojku u obrambenoj liniji. Zbog te transformacije ostaju prazni prostori na bokovima — što je Bournemouth u prvom poluvremenu vješto iskoristio i preko Marcusa Taverniera stigao do vodstva, dok je Gvardiol u toj akciji ostao visoko postavljen.

BBC u svom osvrtu također primjećuje prilagodbu na novu taktičku postavku, uz opasku:

“Je li bolji na lijevom boku ili u sredini? Što god od toga bilo, Hrvata ‘nigdje nije bilo’ kod vodećeg pogotka Bournemoutha, prije nego što se pojavio u sudačkoj nadoknadi i hladnokrvno poentirao.”

Iza svega se krije potpuno neočekivana odluka Maresce da u utakmicu krene sa stoperom Marcom Guehijem na zadnjem veznom. City je tako startao u neobičnoj, ali za Marescu prepoznatljivoj 3-3-3-1 formaciju u kojoj je središnji stoper postavljen na nisko postavljenu ‘šesticu’.

BBC ističe da ovo neće nužno biti formacija u kojoj će Građani igrati cijele sezone, već se iza svega krije nedostatak igrača koji trenutno mogu adekvatno pokriti tu poziciju. Napominju i kako je to znakovito za – Matea Kovačića. Iako nije zadnji vezni koji bi na isti način mogao pokriti ove specifične taktičke zadatke Pepovog nasljednika, Englezi ističu da je time Maresca pokazao kakav mu je status, a da mu nimalo neće pomoći niti dolazak sjajnog mladog Ayyouba Bouaddija, čiji je prelazak iz Lillea jučer dogovoren za 100 milijuna eura.

“S obzirom na to da je Cityju nedostajalo opcija u sredini terena, talijanski je stručnjak umjesto u obranu gurnuo Guéhija u veznu liniju da glumi ‘razgrađivača’ protivničkih napada. Unatoč tome što mu to nije prirodna pozicija te je u drugom dijelu promašio čisti zicer s pola metra, upravo je Guéhi u 84. minuti glavom pogodio za 1:1 i pokrenuo veliki preokret”; piše BBC.

Trenutak odluke stigao je u 94. minuti. Rayan Cherki proigrao je Gvardiola koji se iz drugog plana ubacio u prazan prostor i u stilu rutinskog napadača matirao Đorđa Petrovića. Iako je pomoćni sudac označio zaleđe, VAR provjera potvrdila je da je obrambeni igrač gostiju James Hill kasnio s izlaskom.

Iako je utakmica otkrila da Maresca još uvijek traži prave mehanizme u veznom redu i obrani, nova uloga data Gvardiolu pokazala je da će Hrvat u ovom sustavu imati znatno veću slobodu kretanja i utjecaj na napadačku igru Cityja, ali i imati nikad već odgovornost koja će pogurati prema daljnjem taktičkom sazrijevanju.