Milan vraća svog napadača u bivši klub u kojem je ‘eksplodirao’

RB Leipzig doveo je francuskog napadača Christophera Nkunkua iz Milana na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora, objavio je u utorak taj bundesligaški klub.

Ovaj 28-godišnjak vraća se u Leipzig nakon što je za klub igrao od 2019. do 2023. godine. Tijekom tog razdoblja postigao je 70 golova i osvojio dva njemačka Kupa, a u sezoni 2022./23. podijelio je naslov najboljeg strijelca Bundeslige .

“Nkunku je već pokazao izniman talent koji donosi momčadi i sposobnost da presudi utakmice”, izjavio je sportski direktor Leipziga Marcel Schaefer.

Nkunku, koji je karijeru započeo u Paris Saint-Germainu, 2023. godine prešao je u Chelsea. Na Stamford Bridgeu imao je problema s ozljedama, no s tom je momčadi osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Prošle je godine potpisao za Milan te u sezoni 2025./26. postigao osam pogodaka u 35 nastupa. Za francusku reprezentaciju upisao je 18 nastupa.

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