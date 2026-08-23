Salah im nije dovoljan: Trabzonspor dovodi još jednu bivšu zvijezdu Liverpoola

Turski Trabzonspor nastavlja s gradnjom iznimno zvučne momčadi. Nakon što su početkom kolovoza šokirali nogometni svijet potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora s Mohamedom Salahom, korak su do realizacije još jednog spektakularnog pojačanja.
Prema informacijama poznatog talijanskog novinara Fabrizija Romana, u klub stiže 32-godišnji brazilski veznjak Fabinho. Igrač je s Trabzonsporom već postigao usmeni dogovor, a ugovor će službeno potpisati čim prođe liječničke preglede.
Fabinho u Tursku stiže kao slobodan igrač nakon što je napustio saudijski Al-Ittihad, gdje je igrao od 2023. godine. Ovim transferom vraća se u europski nogomet nakon tri godine, a u Trabzonsporu će ponovno udružiti snage sa Salahom.
Dvojac je bio ključna karika Liverpoola pod vodstvom Jürgena Kloppa, osvojivši Ligu prvaka 2019. te naslov prvaka Engleske 2020. godine.
Dolazak nekadašnjeg igrača Monaca i povremenog reprezentativca Brazila (36 nastupa) bit će dodatni poticaj za ambicije turskog kluba u novoj sezoni.
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