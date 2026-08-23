Salah im nije dovoljan: Trabzonspor dovodi još jednu bivšu zvijezdu Liverpoola

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AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Turski Trabzonspor nastavlja s gradnjom iznimno zvučne momčadi. Nakon što su početkom kolovoza šokirali nogometni svijet potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora s Mohamedom Salahom, korak su do realizacije još jednog spektakularnog pojačanja.

Prema informacijama poznatog talijanskog novinara Fabrizija Romana, u klub stiže 32-godišnji brazilski veznjak Fabinho. Igrač je s Trabzonsporom već postigao usmeni dogovor, a ugovor će službeno potpisati čim prođe liječničke preglede.

Fabinho u Tursku stiže kao slobodan igrač nakon što je napustio saudijski Al-Ittihad, gdje je igrao od 2023. godine. Ovim transferom vraća se u europski nogomet nakon tri godine, a u Trabzonsporu će ponovno udružiti snage sa Salahom.

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Dvojac je bio ključna karika Liverpoola pod vodstvom Jürgena Kloppa, osvojivši Ligu prvaka 2019. te naslov prvaka Engleske 2020. godine.

Dolazak nekadašnjeg igrača Monaca i povremenog reprezentativca Brazila (36 nastupa) bit će dodatni poticaj za ambicije turskog kluba u novoj sezoni.

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