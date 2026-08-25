Musa postaje jedan od najplaćenijih Hrvata? Evo koliko će zarađivati

Podijeli :

AP Photo/LM Otero via Guliver

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa na korak je do potpisa novog, financijski izdašnijeg ugovora s FC Dallasom, čime bi ostao vjeran američkom MLS-u unatoč brojnim ponudama diljem svijeta.

Musa igra u vrhunskoj formi te je u dosadašnjih 19 utakmica ove sezone postigao čak 16 pogodaka. Nakon zapaženog nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje se upisao u strijelce protiv Engleske, za njega su se raspitivali klubovi iz Europe i s Bliskog istoka, pa i drugi ligaški rivali iz MLS-a. Unatoč velikom interesu, čelnici Dallasa odlučni su zadržati svog najboljeg igrača i osigurati njegov dugačak ostanak.

Bomba s Otoka: Vatrenog želi Manchester United? Vatreni oduševio u Francuskoj: ‘Ima iznadprosječan osjećaj za gol’

Prema informacijama koje donosi Germanijak, novi ugovor donijet će mu značajno povećanje prihoda u odnosu na dosadašnjih 2,7 milijuna dolara godišnje, čime bi se Musa pozicionirao u sam vrh, među pet ili šest najplaćenijih hrvatskih nogometaša.

Postojeći ugovor veže ga za klub do konca 2027. godine uz opciju produljenja, no očekuje se kako će obje strane vrlo brzo službeno potvrditi nastavak suradnje. Musa i u nastavku sezone drži visoku razinu forme s četiri pogotka u posljednjih šest nastupa, predvodeći Dallas prema doigravanju Zapadne konferencije.