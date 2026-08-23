Korak bliže Maksimiru: Dinamovo zimsko pojačanje oprostilo se od navijača

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Danski Midtjylland službeno se oprostio od 27-godišnjeg brazilskog napadača Juniora Brumada, čime je i, donekle, potvrđen njegov zimski prelazak u redove zagrebačkog Dinama.

Brumadu ugovor s dosadašnjim klubom istječe 31. prosinca, nakon čega stiže na Maksimir kao slobodan igrač bez odštete, uz ranije dogovorenu četverogodišnju vjernost.

Dinamo ovakav niz nije imao skoro devet godina, ali apsolutni rekord je još daleko Dinamo preokretom protiv Varaždina nastavio savršen početak HNL sezone

Sve pojedinosti transfera bile su usuglašene još sredinom srpnja, no samo nekoliko dni nakon postignutog dogovora s Modrima, Brazilac je na treningu pretrpio tešku ozljede koljena. Prve procjene ukazuju na pauzu koja bi mogla potrajati i do devet mjeseci, što znači da bi robusni napadač na teren mogao istrčati tek tijekom proljeća 2027. godine.

Unatoč teškoj ozljedi koja je u prvi mah dovela posao pod znak pitanja, čelnici Dinama povukli su hvalevrijedan potez – odmah su kontaktirali igrača i potvrdili kako i dalje u potpunosti računaju na njega. Potez zagrebačkog kluba javno je pohvalio i trener Midtjyllanda Mike Tullberg, naglasivši kako iz Hrvatske stižu samo riječi podrške te da mu je iznimno drago što Brumado odlazi u tako korektnu sredinu. Danci su napadaču ujedno odobrili da proces rehabilitacije do isteka ugovora odradi u rodnom Brazilu.

Brumado je u Midtjylland stigao početkom 2019. godine iz Bahije te je u Danskoj proveo gotovo sedam godina, uz povremene posudbe u Silkeborg, Hansu Rostock i Coritibu.

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Za danski sastav odigrao je ukupno 135 utakmica, postigao 29 pogodaka i upisao pet asistencija, a zanimljivo je da je prošle sezone igrao i protiv Dinama u sklopu Europa lige. Visok 190 centimetara, profilom odgovara tipu centralnog napadača kakvog je Dinamo tražio radi jačanja konkurencije u vrhu napada, pa iako je ozljeda promijenila vremenski okvir njegovog debitantskog nastupa, na Maksimiru ga i dalje vide kao važan ulog za budućnost.