Hrvatski golman obranio penal u dramatičnoj pobjedi u Danskoj

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xGonzalesxPhoto/RasmusxJensenx via Guliver Image

U petom kolu danske Superlige Horsens je s 2:1 svladao Lyngby i to nakon velike drame. Naime, u 90. minuti su stigli do pobjede, a 18 minuta ranije gosti su mogli iz kaznenog udarca stići do vodstva.

Međutim, tada se ispriječio hrvatski golman Matej Delač koji je oduševio na utakmici. Bivši vratar Intera iz Zaprešića u HNL-u te nekadašnji vratar Chelseaja za koji nije upisao nijedan službeni nastup, obranio je penal Isaku Thorvaldssonu pri rezultatu 1:1.

To je bilo u 72. minuti, a pobjednički gol Horsensa stigao je u 90. kada je reprezentativac Farskih otoka Adrian Justinussen pogodio za 2:1. Osim njega za Horsens je još zabio i Enlgez Kelvin Ehibhatiomhan dok je tragičar Thorvaldsson pogodio za 1:1 šest minuta prije neiskorištenog kaznenog udarca.

Delač je osim tog penala obranio još pet udaraca te je pokazao svoju klasu. 34-godišnji Hrvat je inače i kapetan Horsensa s kojim ove godine igra povratničku sezonu u Superligi. U klub je došao 2018. godine iz Chelseaja, a igrao je još u Vitteseu, Českim Budejovicama, Vitoriji Guimaraes, Vojvodini, Sarajevu, Arles-Avignonu te Mouscronu.