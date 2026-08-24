Fuzy Taylor novi je igrač Dinama

U početku će igrati za Dinamovu drugu momčad koju vodi Jerko Leko, a trenirat će i s prvom ekipom. Primarna pozicija mu je defenzivni vezni, no može pokriti i druge pozicije u veznom redu te desni bok.

Taylor je već sa 16 godina debitirao u najvišem rangu ganskog nogometa za Accra Lionse. U dvije seniorske sezone skupio je čak 55 ligaških nastupa. Prošlog ljeta prešao je u Medeamu, s kojom je prošle sezone osvojio naslov prvaka Gane.

Bio je standardan član momčadi te je odigrao svih 28 prvenstvenih utakmica, svaki put kao starter, uz jedan pogodak. Njegove igre donijele su mu i poziv u gansku U-20 reprezentaciju.

Za Taylora su navodno postojali brojni zainteresirani klubovi, među kojima su se spominjali Crystal Palace i Göztepe, no karijeru će nastaviti u Dinamu.

Modri ga zasad ne vide kao igrača za prvu momčad, već kao dugoročnu investiciju. Kroz nastupe za B momčad i treninge s prvotimcima klub će pratiti njegov razvoj, a zatim odlučiti hoće li aktivirati opciju otkupa. Taylorov ugovor s Medeamom vrijedi do ljeta 2028. godine.