Definitivno ništa od Dinama: Hrvatski vratar odlazi za iznos koji je Modrima nedostižan

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Hrvatski vratar Dinko Horkaš (27) prešao je iz španjolskog drugoligaša Las Palmasa u Al-Wasl iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata za 4.5 milijuna eura, izvijestile su u nedjelju novine Marca i lokalne La Provincia.

Horkaš u subotu nije bio u sastavu Las Palmasa koji je na gostovanju pobijedio Ceutu s 2-0. Las Palmas i Al-Wasl zasad nisu izvijestili o transferu.

Dinamo ovakav niz nije imao skoro devet godina, ali apsolutni rekord je još daleko Dinamo preokretom protiv Varaždina nastavio savršen početak HNL sezone

Predsjednik momčadi s Kanara, Miguel Angel Ramirez, rekao je prije dva tjedna da je klub primio ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od 4 milijuna eura, a da hrvatski vratar može ići za 5 milijuna eura i 50 posto iznosa od budućeg transfera. Mediji su zadnjih dana izvještavali da dvije strane vode pregovore jer je Horkaš zatražio odlazak rekavši da bi mu ponuda iz UAE “promijenila život”.

Horkaš je u Las Palmas stigao u ljeto 2024. bez odštete iz bugarskog Lokomotiva iz Plovdiva, a ugovorom je vezan do ljeta 2028. Prošle sezone je nastupio u 43 utakmice za Las Palmas i primio 41 gol te je bio u konkurenciji za vratara s najmanje primljenih golova u drugoj španjolskoj ligi.

“Žuti” su sezonu završili na petom mjestu te se plasirali u doigravanje za ulazak u prvu ligu gdje ih je s ukupno 2-1 pobijedila Malaga, novi prvoligaš.

Dinko Horkaš rođen je u Sisku, a bio je podmlatku zagrebačkog Dinama iz kojeg je išao na posudbe u Zrinjski, Varaždin i Posušje. Prije četiri godine, uvidjevši da neće dobiti priliku u konkurenciji reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, napustio je Dinamo i otišao u Lokomotiv Plovdiv gdje je počeo njegov uzlet.

Dio navijača Dinama i medija zazivao je njegov dolazak na Maksimir kada je postalo jasno da od povratka Livakovića neće biti ništa. No, nakon što su španjolski mediji objavili detalje posla, jasno je i zašto Horkašev dolazak također nije bio opcija – iznos odštete u ovim je trenutku daleko veći od onoga što je Zvonimir Boban u mogućnosti platiti.