Druženje s Dončićem urodilo plodom: ‘Nadam se da ću dobiti slovensku putovnicu, možda sam dijelom Slovenac’

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xMartyxJean-Louisx via Guliver

Druženje u Sloveniji koje je Luka Dončić organizirao za cijelu momčad Lakersa urodilo je plodom.

Tijekom posjeta Ljubljani, Jarred Vanderbilt upitan je bi li ponovno posjetio rodnu zemlju svog suigrača.

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“Volio bih to. Neću lagati, nisam znao mnogo o Sloveniji prije nego što sam došao – ali ovo je definitivno mjesto na koje ću se vratiti. Nadam se da ću dobiti slovensku putovnicu, pa ćemo vidjeti. Možda sam dijelom Slovenac“, rekao je 27-godišnjak.

Dok kruže nagađanja o njegovoj budućnosti u Los Angelesu, bivši student sveučilišta Kentucky je miran. Ima važeći četverogodišnji ugovor vrijedan čak 48.000.000 dolara, pa je siguran sve do ljeta 2028.

Bivši član Denvera, Minnesote i Utaha prošle je sezone odigrao 65 utakmica za Lakerse, uz prosjeke od 4,4 poena, 4,5 skokova i 1,3 asistencije. S franšizom iz Grada anđela osvojio je NBA kup 2023. godine.

Nekadašnji suigrač Nikole Jokića najbolje je predstave pružao u „Džezerima“, gdje je bilježio 8,3 poena i 7,9 skokova. Nema sumnje da bi za reprezentaciju Slovenije predstavljao ogromno pojačanje – pojačao bi konkurenciju na krilnim pozicijama, koje trenutačno pokrivaju Rok Radović, Luka Ščuka, Gregor Hrovat i Martin Krampelj.

Nekoć je na „četvorki“ za bivše prvake Europe s uspjehom nastupao naturalizirani Amerikanac Anthony Randolph, što znači da Vanderbilt ne bi bio prvi u toj ulozi.