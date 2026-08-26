Nogometaši u Engleskoj izabrali Brunu Fernandesa kao najboljeg

Podijeli :

StevexFlynn via Guliver Image

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je najboljim igračem godine u Engleskoj u sezoni 2025./26. u izboru suigrača i protivnika iz Udruge profesionalnih nogometaša (PFA), dok je u ženskoj konkurenciji titule najbolje nogometašice, drugi put zaredom, osvojila Khadija Shaw iz Manchester Cityja.

Portugalski reprezentativac je u sezoni 2025./26. upisao 21 asistenciju, čime je srušio dugogodišnji rekord Premier lige za jednu sezonu i nadmašio Thierryja Henryja i Kevina De Bruynea. Ovim priznanjem Fernandes je postao prvi igrač Manchester Uniteda nakon Waynea Rooneyja (2010.) kojeg su njegovi kolege izabrali za najboljeg. Također je zabio devet golova za United koji je sezonu završio na trećem mjestu i tako osigura povratak momčadi u Ligu prvaka. POVEZANO Vušković ostaje bez suigrača, odlazi u United za 70 milijuna