Konačno je prodana lopta kojom je postignut gol ‘Božja ruka’, evo i za koliko

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imago/Buzzi via Guliver

U godini u kojoj se obilježavaju četiri desetljeća od legendarne Božje ruke, lopta kojom je postignut jedan od najkontroverznijih golova ikada, prodana je na aukciji.

Sudbina je htjela da se ovaj predmet proda baš u godini kada se obilježava točno 40 godina od legendarnog gola. Ista ona sudbina koja je očito spriječila prvu prodaju, kada lopta, za koju se sumnjalo u autentičnost, nije uspjela dosegnuti ni minimalnu cijenu od dva milijuna eura.

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Ovoga puta lopta, koja je te 1986. završila u rukama Tunižanina Alija Bin Nassera, ipak je prodana. Godinu dana nakon neuspjele prodaje, potvrđena je njezina autentičnost te je sada dosegnula vrijednost od 2,9 milijuna eura.

Nije ni ta cijena onakva kakvu je Bin Nasser očekivao, s obzirom na to da se procjenjivalo kako bi mogla dosegnuti i blizu 10 milijuna dolara (osam i pol milijuna eura). No, konačno je prodana.

Usporedbe radi, dres Diega Maradone s legendarne utakmice protiv Engleske – na kojoj je postigao i drugi gol koji se smatra najljepšim u povijesti svjetskih prvenstava – prodan je za 8,3 milijuna eura.