Nekadašnji trener Hajduka i Dinama ima novi posao?

“Sve bliže, bliže, najbliže. Mislim da je stvar praktički riješena. Hrvat Željko Kopić vjerojatno će postati trener Wieczyste Krakow. Sjajan životopis – Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split, Botev Plovdiv, Dinamo Bukurešt”, poručio je Borek.

Kopić je posljednji posao imao u Dinamu iz Bukurešta, s kojim se razišao u lipnju. Rumunjski klub vodio je kroz 113 utakmica, što mu je najduži trenerski mandat, a dvaput je proglašen najboljim trenerom godine u Rumunjskoj.

Odmah ga čeka veliki derbi

Ako se dolazak u Krakow potvrdi, Kopić neće imati puno vremena za prilagodbu. Wieczysta već 29. kolovoza igra gradski derbi protiv Wisle Krakow.

Situacija na ljestvici nije idealna. Wieczysta je nakon četiri kola pretposljednja, 17., sa samo tri boda. Lošije plasiran je jedino Rakow, Hajdukov protivnik u Konferencijskoj ligi.

Kopića bi u novoj svlačionici dočekala i poznata imena hrvatskog nogometa. Za Wieczystu nastupaju Nikola Čavlina, Antonio Milić, Duje Dujmović i Petar Pušić.