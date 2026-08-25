Prosinečki dobio otkaz! Smijenili su ga nakon četiri prijateljske utakmice

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Hrvatski stručnjak i legenda Vatrenih, Robert Prosinečki, službeno je napustio klupu reprezentacije Kirgistana nakon samo osam mjeseci suradnje i svega četiri odigrane utakmice.

Tamošnji nogometni savez potvrdio je vijest o sporazumnom prekidu ugovora te zahvalio Prosinečkom na radu i profesionalizmu.

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Do iznenadnog razlaza navodno je došlo zbog neslaganja oko novih financijskih i logističkih stavki. Kako prenosi portal Eurasia Football, Kirgiški nogometni savez pokušao je izmijeniti inicijalno ugovorene uvjete, na što hrvatski trener nije htio pristati.

Prosinečki je na klupu Kirgistana sjeo u prosincu 2025. godine. U svom kratkom mandatu vodio je reprezentaciju kroz četiri prijateljska dvoboja u kojima je upisao dva remija protiv Palestine (0:0, 0:0) te poraze od Ekvatorijalne Gvineje (0:1) i Madagaskara (5:2).