Kako je spašena Barcelona: Od 1,5 milijardi dugova do 150 mil. eura potrošenih na tri igrača

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Screenshot: Barcelona

Nakon što je Josep Maria Bartomeu ostavio Barcelonu na rubu bankrota s više od 1,5 milijardi eura duga i svlačionicom preplaćenih zvijezda, mnogi su predviđali godine tumaranja europskom marginom.

Međutim, aktualni predsjednik Joan Laporta odlučio se za iznimno rizičnu strategiju koja je u potpunosti preoblikovala poslovanje katalonskog velikana, a pojedinosti spasonosnog poslovanja otkrio je Goal.com.

Preuzimanjem dužnosti u ožujku 2021. godine, Laporta se našao pred zidom jer novca za ugovor Lionela Messija jednostavne nije bilo. Umjesto višegodišnjeg rezanja troškova i rasprodaje momčadi, izabrao je aktivaciju takozvanih financijskih poluga. Prodajom 25 posto televizijskih prava investicijskom fondu Sixth Street na 25 godina za 582 milijuna eura, Barcelona je kupila prijeko potrebni predah te odmah uložila u zvučna pojačanja poput Lewandowskog, Raphinhe i Koundéa.

Ipak, put do oporavka bio je posut teškim krizama. Kronični problemi s registracijom novih igrača i debakl oko Danija Olma izazvali su gnjev navijačke skupine Som un Clam. U žestokom priopćenju optužili su upravu za rasprodaju buduće klupske imovine, neispunjena obećanja i narušavanje ugleda kluba, službeno zatraživši hitnu ostavku Laporte i cijelog upravnog odbora.

Unatoč ogromnom pritisku, Laporta je preživio teški period, a spasonosnu ulogu odigrala je klupska akademija La Masia. Mladi dragulji poput Laminea Yamala i Paua Cubarsíja postali su nositelji prve momčadi, dok je prodaja manje poznatih izdanaka akademije donijela čisti profit neophodan za slaganje klupskog proračuna.

U aktualnom prijelaznom roku Barcelona je, unatoč velikim dugovima, uspjela dovesti Anthonyja Gordona, Karima Adeyemija i Rodrija za više od 150 milijuna eura te ih uspješno registrirati uoči početka La Lige.

Prodaja Ferrana Torresa u PSG za 48,5 milijuna eura i odlazak Lewandowskog značajno su rasteretili budžet za plaće, što klubu otvara prostor i za potencijalno dovođenje Juliána Álvareza, koji ostaje glavna meta na tržištu. Povratkom na obnovljeni Camp Nou i rastom prihoda, doba rizičnih poluga napokon je iza Barcelone, a najteži financijski dani postaju prošlost.

Pred Barcelono je sada ulazak u novu sezonu, a večerašnji ogled protiv Elchea od 21:30 sati gledajte uživo na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

