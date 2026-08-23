Gledajte na SK: Atletico kreće s Alvarezom na klupi, Barca otvara sezonu, Getafe traži iskupljenje

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AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Nedjeljni raspored 2. kola španjolske La Lige donosi tri izuzetno zanimljiva dvoboja.

Aktualni prvak Barcelona kreće u obranu naslova, dok Atlético i Getafe traže važne bodove pred domaćim navijačima. Sve oglede ekskluzivno gledajte u programu Sport Kluba.

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Atlético Madrid – Villarreal (17:00 h, Sport Klub 3)

Diego Simeone i njegov Atlético dočekuju Villarreal na stadionu Riyadh Air Metropolitano nakon uvodne pobjede nad Málagom (2:0). Domaćini su i dalje bez ozlijeđenog napadača Alexandra Sørlotha, pa će napad ponovno predvoditi Ademola Lookman, dok ‘odmetnuti sin’ Julian Alvarez, u tijeku svojih pokušaja izvojevanja transfera, kreće s klupe.

S druge strane, Villarreal stiže ohrabren povratkom protiv Racing Santandera (2:2) te će preko raspoloženog Nicolása Pépéa tražiti priliku iz brznih kontranapada.

Getafe – Racing Santander (19:30 h, Sport Klub 3)

Momčad Joséa Bordalása mora zaboraviti težak poraz od Alavésa (3:0) na otvaranju sezone. Pred svojim navijačima na Coliseumu traže stabilnost i prve bodove, no nasuprot im stoji povratnik u društvo najboljih, Racing Santander. Gosti stižu s nadom u bolji rezultat nakon što su u prvom kolu ispustili dva gola prednosti protiv Žute podmornice, pa se u Getafeu očekuje čvrsta i borbena utakmica.

Elche – Barcelona (21:30 h, Sport Klub 1)

Barcelona u svojoj prvoj prvenstvenoj utakmici sezone gostuje kod Elchea. Momčad Hansija Flicka ulazi u novu sezonu u preuređenom sastavu, s Lamineom Yamalom i Raphinhom kao glavnim uzdanicama u napadu nakon odlazaka Lewandowskog i Torresa. Elche je u prošlom kolu izbacio bod protiv Deportiva (1:1) te će protiv šampiona vjerojatno primijeniti obrambeni blok i čekati prigodu iz tranzicije.

Sve utakmice La Lige, nastupe hrvatskih reprezentativaca te najzanimljivije trenutke sa španjolskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.

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