Bivša Kovačeva zvijezda briljantno startala u Barceloni: ‘Uopće nije bilo jednostavno’

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xAgenciaxLOFx via Guliver

Barcelona je novu sezonu La Lige otvorila na spektakularan način, razmontiravši Elche u gostima s uvjerljivih 5:0.

Mrežu domaćina rešetali su dvostruki strijelci Raphinha i Fermín López, no najviše pozornosti nakon utakmice privukao je debitant Karim Adeyemi, koji je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena postigao svoj prvijenac u dresu Katalonaca i povisio na 2:0 prije odlaska na odmor.

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Nakon sjajne predstave, trener Hansi Flick nije skrivao oduševljenje novim pojačanjem, koje je stiglo iz Borussia Dortmunda za 22 milijuna funti. Flick ga je u početnoj postavi preferirao ispred Anthonyja Gordona, 80 milijuna funti plaćenog pojačanja, a Adeyemi mu je povjerenje uzvratio fantastičnim potezom u završnici prvog dijela.

Nakon utakmice Flick je posebno pohvalio potez svog novog krilnog napadača kod vodećeg gola: “Imao je obrambenog igrača odmah uz sebe, situacija uopće nije bila jednostavna. Karim je ostao miran, pričekao pravi trenutak i savršeno poentirao.”

Njemački stručnjak u nastavku je pojasnio zašto je upravo Adeyemi bio idealan profil za Barcelonin napad, napravivši izravnu usporedbu s Marcusom Rashfordom, koji je prošle sezone boravio na Camp Nouu kao posuđeni igrač Manchester Uniteda.

“Radi se o tome da pronađemo igrača čije se kvalitete najbolje uklapaju u naš nogomet. Karim nam daje brzinu, kretanje, agresivnost i, što je najvažnije, tu smirenost pred protivničkim golom”, objasnio je Flick te dodao: “Marcus vam daje nevjerojatnu brzinu, snagu i kvalitetu kada uđe u prazan prostor. Ali Karim donosi sve te kvalitete uz jednu sasvim drugu razinu mirnoće u završnici.”

Ulascima novih igrača i prilagodbom taktičkih opcija, Flick je na poziciju središnjeg napadača gurnuo Anthonyja Gordona uz Raphinhu, budući da Barcelona nakon odlazaka Roberta Lewandowskog u Chicago Fire i Ferrana Torresa u PSG još uvijek intenzivno traži novu “devetku”. Dok su pregovori oko Julijana Alvareza i Lautara Martineza u slijepoj ulici, Flick vjeruje da širina napadačkog kadra osigurava prijeko potrebnu ubojitost.

Savršen početak sezone i brzinski ulazak u formu novog suigrača prokomentirao je i Raphinha, koji je uz dva pogotka asistirao Adeyemiju za njegov prvijenac.

“Rano otvaranje sezone s 5:0 daje nam ogromno samopouzdanje, a ekipa je od prve minute djelovala gladno i fokusirano. Posebno mi je drago zbog Karima — sjajno se uklopio od prvog dana treninga. Kad uz sebe imate igrače koji tako brzo čitaju prostor i kretanja, sve na terenu postaje puno jednostavnije”, poručio je Raphinha.

Zadovoljstvo nije skrivao ni dvostruki strijelac Fermín López, koji je naglasio važnost uvjerljivog starta za aktualne prvake.

“Bilo je izuzetno važno dobro krenuti jer znamo kakva su očekivanja ove sezone i nismo smjeli dopustiti nikakvo opuštanje. Svaki igrač koji je izašao na teren dao je svoj maksimum, a kad tako igramo u tranziciji i završnici, teško nas je zaustaviti. Ovo je tek prvi korak, ali poruka je jasna”, zaključio je López.

Katalonce već u četvrtak očekuje službeni debi pred domaćim navijačima na Camp Nouu, gdje u drugom kolu La Lige dočekuju Athletic Bilbao, a taj susret, kao i sve dvoboje španjolskog elitnog razreda, gledajte uživo u programu Sport Kluba.

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