Kakav debi hrvatskog stopera u Turskoj: Maglica ušao i ekspresno zabio za potvrdu pobjede

Susret protiv Amedspora počeo je na klupi, ali je u igru ušao u 70. minuti. Kocaelispor je prethodno poveo preko Berkana Kutlua, a Maglica je samo 17 minuta nakon ulaska zabio za konačnih 2:0.

Nakon prekida lopta je bila izbačena iz kaznenog prostora, no domaći su ponovno ubacili, a Maglica je pronašao put do mreže i potvrdio pobjedu svoje momčadi.

Bruno Petković nije bio u zapisniku kod domaćeg sastava zbog ozljede.

Za Maglicu, međutim, pogodak nije nikakva novost. Prošle sezone u 2. Bundesligi zabio je šest puta, odnosno ukupno osam pogodaka u svim natjecanjima.