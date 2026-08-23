Gvardiol nakon herojskog gola: ‘Samo sam čekao VAR…’

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Nakon šokantnog zaostatka u prvom poluvremenu, Manchester City uspio je ostvariti potpuni preokret i u dramatičnoj završnici pobijediti Bournemouth s 2:1 u 1. kolu Premier lige.

Bournemouth je poveo u 26. minuti pogotkom Marcusa Taverniera nakon neopreznosti u obrani domaćih. City je u nastavku pritiskao, no na izjednačenje se čekalo sve do 85. minute kada je Marc Guéhi glavom sproveo loptu u mrežu na ubačaj Rayana Cherkija iz kornera.

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Junak susreta postao je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. U 91. minuti, nakon još jedne odlične asistencije Cherkija, Gvardiol se ubacio u kazneni prostor i hladnokrvno pogodio za 2:1. Pogodak je prvotno bio poništen zbog zaleđa, no nakon VAR provjere sudac je potvrdio da je sve bilo čisto.

“Svi smo iznimno ponosni. Prva je utakmica sezone i znali smo koliko je važno dobro startati, posebno nakon svih promjena u momčadi. Bio sam prilično siguran da nisam u zaleđu, ali u tom trenutku samo čekaš VAR odluku. Najvažnije je da smo uzeli tri boda”, rekao je Vatreni nakon utakmice.

Iako je City do pobjede stigao u samoj završnici utakmice, Gvardiol poziva na oprez i podsjeća da je pred njima dugačka sezona.

“Znamo da je ovo maraton. Idemo utakmicu po utakmicu i svaka je važna. Sretan sam zbog današnje pobjede. Svi još jače guraju, posebno zbog promjena koje smo imali, i neće biti lako. Moramo podržavati jedni druge, kao i trenera i njegov stožer”, poručio je hrvatski reprezentativac.

Unatoč osvojena tri boda na otvaranju prvenstva, hrvatski stoper uvjeren je da momčad može pružiti još kvalitetnije predstave na terenu.

“Mislim da smo danas napravili odličan posao. Uvijek postoji prostor za napredak i mislim da možemo biti još bolji. Ali ostavimo to za sutra. Sada možemo malo uživati i proslaviti, a onda se dobro pripremiti jer nas za pet dana čeka gostovanje kod Crystal Palacea. Znamo koliko je teško igrati tamo i moramo biti spremni”, zaključio je Gvardiol.

Ovom pobjedom Manchester City je nastavio impresivan niz – slavili su u uvodnoj utakmici prvenstva u čak 15 od posljednjih 16 sezona Premier lige. U sljedećem kolu očekuje ih gostovanje kod Crystal Palacea.