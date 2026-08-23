Dinamo 2 izgubio u prvom kolu Prve NL

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U novoj sezoni Prve nogometne lige sudjeluje i druga momčad Dinama te je momčad Jerka Leke u nedjelju igrala svoju prvu utakmicu. Zagrebačka momčad gostovala je kod BSK-a iz Bijelog Brda te je izgubila s minimalnih 1:0.

Pobjednički pogodak pao je u 32. minuti kada je Luka Ćubel zabio za vodstvo BSK-a. Iako je mlada zagrebačka momčad pritiskala do kraja, tu prednost je klub iz Bijelog Brda i sačuvao do kraja.

Za Dinamo 2 zaigrao je i Gabrijel Šivalec koji je pristigao iz Slaven Belupa, a igrali su i Marko Zebić i Noa Mikić koji su već imali svoju minutažu i u seniorskoj momčadi hrvatskog prvaka.

I u sljedećoj utakmici Dinamo će biti u gostima jer ih čeka okršaj s Orijentom. Što se tiče BSK-a, oni će ponovno biti domaćini, ovaj put protiv vinkovačke Cibalije.