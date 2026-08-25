Čudesni Džeko briljirao: Evo kako je spasio Schalke s bivšim dinamovcem

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Nogometaši Schalkea izborili su plasman u šesnaestinu finala DFB Pokala nakon što su u uzbudljivom susretu prvoga kola tek nakon produžetaka svladali trećeligaša Hallescher s 5:2, a junak dvoboja bio je Edin Džeko s dva pogotka i asistencijom.

Domaći sastav poveo je u 45. minuti preko Vina Kastulla i s minimalnom prednošću otišao na odmor.

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Momčad pod vodstvom Mirona Muslića u nastavku je ipak kreirala preokret. Prvo je u 62. minuti bivši igrač Dinama Dejan Ljubičić pogodio za izjednačenje, da bi u 81. minuti na scenu stupio Edin Džeko. Iskusni napadač, koji je u igru ušao u 64. minuti umjesto Nikole Katića, bio je siguran izvođač kaznenog udarca za vodstvo Schalkea.

Kada se činilo da je utakmica odlučena, Niclas Stierlin u prvoj minuti sudačke nadoknade pogodio je za 2:2 i odveo susret u produžetke.

U dodatnih 30 minuta ponovno je zablistao Džeko. Najprije je u 98. minuti asistirao Moussi Sylli za novo vodstvo, da bi u 106. minuti Junior Adamu povisio na 4:2. Konačnih 5:2 postavio je sam Džeko svojim drugim pogotkom na utakmici u 117. minuti.