Jurčić otvoreno: ‘Ono što je napravio Dinamo je nedopustivo za ozbiljne momčadi, imaju jedan problem’

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AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Nogometaši Dinama u srijedu od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Ligu prvaka u gostima kod norveškog Vikinga.

Susret je najavio nekadašnji trener Dinama Krunoslav Jurčić.

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“Dinamo je bolja momčad od Vikinga, to uopće nije upitno. Nažalost, prva je utakmica završila 2:2. Dinamo je u njoj prokockao doista ogromnu priliku da odmah osigura Ligu prvaka”, rekao je Krunoslav Jurčić za Sportske novosti pa pojasnio:

“Pokazali su Dinamovi igrači previše nogometne nezrelosti za takvu razinu natjecanja, previše je u momčadi mladih igrača, kao i onih koji nemaju potrebno iskustvo igranja tako važnih europskih utakmica. Takve su stvari nedopustive za ozbiljne momčadi u utakmicama s ozbiljnim ulozima. Dinamo je 70 minuta bio izrazito bolja momčad od Vikinga zato što je nogometno bolja momčad. Međutim, platili su danak neiskustvu, nisu prepoznali da je ispred njih protivnik kojeg trebaš dokrajčiti, a ne se povući i prepustiti mu posjed. Iskusnija momčad odmah bi namirisala krv i riješila utakmicu.”

Komentirao je i Viking.

“Tradicionalno su norveški klubovi jaki u skoku, ali Viking nije dobar ni u skoku. Posebno ima problema u defenzivnom skoku, jer loše prate igrače, previše su koncentrirani na loptu. Zadnja linija im je spora i neokretna. Zato i sad mislim da je Viking bio izvrstan ždrijeb za ulazak u Ligu prvaka.

Vidim da su doma već dugo nepobjedivi, očito doma imaju više samopouzdanja. Ta umjetna trava zna biti nezgodna, moraš se na nju adaptirati, ali neće igrači Vikinga biti brži nego što su bili u Zagrebu.”

Otkrio je slabosti Dinama.

“Dinamo ima problem u veznoj liniji. Sustav 4-3-3 je jako dobar u ofenzivnom segmentu, posebno ako imaš igrače koji su opasni za gol, a Dinamo ima Stojkovića i Zajca. Međutim, problem se događa u fazi obrane. Zajc i Stojković se sporije vraćaju u obranu i onda Mišić ostaje sam, bez potrebne podrške”, upozorava Jurčić pa zaključuje:

“Dinamo će proći, bolja je momčad. I to u svim segmentima nogometa.”