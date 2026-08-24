Evo što bi za hrvatski koeficijent u Europi značio Dinamov prolaz u Ligu prvaka

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Pred nogometašima Dinama ključna je uzvratna utakmica doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga u Stavangeru.

Osim što plasman u elitno klupsko natjecanje zagrebačkom klubu donosi financijski stimulans od najmanje 13 milijuna eura više u odnosu na Europsku ligu, ovaj je dvoboj od presudne važnosti i za kompletan hrvatski klupski nogomet.

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Naime, sam plasman u ligašku fazu Lige prvaka nagrađuje se s čak šest bonus bodova za nacionalni koeficijent. Uz dodatak bodova koje bi Dinamo osvojio remijem ili pobjedom u Norveškoj, Modri bi hrvatskom koeficijentu sami mogli pridonijeti s fantastičnih 1.625 do 1.750 bodova. Takav bi skok omogućio preskakanje Švedske i Austrije te ulazak Hrvatske među 20 najboljih europskih liga.

Rastu koeficijenta dodatno mogu pridonijeti Rijeka i Hajduk u svojim natjecanjima. Ako bi sva tri hrvatska predstavnika ostvarila pobjede, Hrvatska bi u ovom kolu mogla prikupiti ukupno 2.250 bodova. Time bi se uvelike približila dugoočekivanom 15. mjestu na UEFA-inoj ljestvici, koje nacionalnom prvenstvu osigurava čak dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a za to bi, za početak, sva tri kluba trebala ostvariti pobjede i prolaz u ligašku fazu.