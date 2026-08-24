Kako se bivši dinamovac vratio u HNL? ‘Nazvao me i rekao da želi u Hrvatsku, htio je u Dinamo, ali…’

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NK Rudeš

U HNL-u nije igrao devet godina, a sada se vratio i potpisao za Rudeš.

Bivši dinamovac Junior Fernandes ponovo će zaigrati na hrvatskim terenima. Ovog puta ne u Dinamu, već na zapada grada, u Rudeš. A kako je došlo do povratka?

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Veliku ulogu odigrao je još jedan bivši dinamovac, Argentinac sa zagrebačkom adresom, ujedno i dobar mu prijatelj Luis Ibanez.

“Junior me nazvao i raspitivao se postoje li kakve opcije u Hrvatskoj. Htio je doći igrati ovdje. Kako nam je Joe Šimunić bio suigrač, malo smo razgovarali o scenariju dolaska u Rudeš. Nedugo zatim, Junior je potpisao jednogodišnji ugovor. Još uvijek je fizički spreman i želi igrati na visokom nivou. Rudeš mu je zvučao kao super opcija, odmah je rekao da želi doći, sve se dogovorilo u dva dana”, rekao je Ibanez za SN pa dodao:

“Želi biti blizu djece. Prošle godine se razveo, prenijeli su to brojni mediji, a djeca su ostala u Zagrebu. To su mala djeca, mislim da imaju pet i sedam godina. Istina, dosta smo se družili. U Zagrebu smo bili susjedi, a kasnije smo obojica igrali u Turskoj i drago mi je da sam mu mogao pomoći da se vrati ovdje.”

Naravno, prvo je htio u Dinamo, ali…

“Nema razloga kriti da je sada prvo razmišljao o mogućnostima povratka u Dinamo. No, Dinamo u ovom trenu ne traži igrače te pozicije, a i okrenut je pomlađivanju momčadi. Pitanje je kako bi se Junior uklapao u te okvire. Tako da je Rudeš za njega bolja i realnija opcija jer, prije svega, želi igrati.”

Puno će pomoći imenom i iskustvom…

“Razlika je što Junior sada igra kao centarfor, premda može poslužiti i kao krilni napadač. Nadam se da će puno pomoći Rudešu. Neka zabije pet golova i već je puno napravio. No, može pomoći ne samo igrački, već i imenom i karijerom. Rudešu su za ostanak potrebni igrači koji su igrali prvu hrvatsku ligu te iskusni pojedinci, a u kadru, koliko sam vidio, trenutno nema igrača s karijerom poput Juniorove. Zato vjerujem da čitavu svlačionicu može podići na viši nivo i odigrati važnu ulogu do kraja sezone.”