Dobra vijest za Kovačevića i Dinamo: Važan adut Plavih trebao bi biti spreman za Viking

Champions League 25. kol 202612:06 0 komentara
GNK Dinamo Zagreb

Ispred Dinama je jedna od ključnih utakmica u dosadašnjem tijeku sezone, uzvratni ogled protiv Vikinga i konačna borba za ulazak u ligašku fazu Lige prvaka.

Nakon remija 2:2 u prvoj utakmici playoffa Lige prvaka u Zagrebu, uzvratni susret u Stavangeru ove srijede dat će odgovor na pitanje tko putuje u Ligu prvaka.

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Dinamu je za plasman u Ligu prvaka potrebna bilo kakva pobjeda.

A stigla je i dobra vijest za trenera Marija Kovačevića.

Prema posljednjim informacijama koje donosi Germanijak, Stojković bi trebao biti spreman za uzvrat te postoji velika šansa da će zauzeti mjesto u početnoj postavi.

Plavi će u Stavangeru večeras odraditi i posljednji trening na glavnom terenu, kako bi se što bolje prilagodili umjetnoj travi.

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