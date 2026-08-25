Dobra vijest za Kovačevića i Dinamo: Važan adut Plavih trebao bi biti spreman za Viking

Ispred Dinama je jedna od ključnih utakmica u dosadašnjem tijeku sezone, uzvratni ogled protiv Vikinga i konačna borba za ulazak u ligašku fazu Lige prvaka.
Nakon remija 2:2 u prvoj utakmici playoffa Lige prvaka u Zagrebu, uzvratni susret u Stavangeru ove srijede dat će odgovor na pitanje tko putuje u Ligu prvaka.
Dinamu je za plasman u Ligu prvaka potrebna bilo kakva pobjeda.
A stigla je i dobra vijest za trenera Marija Kovačevića.
Prema posljednjim informacijama koje donosi Germanijak, Stojković bi trebao biti spreman za uzvrat te postoji velika šansa da će zauzeti mjesto u početnoj postavi.
Plavi će u Stavangeru večeras odraditi i posljednji trening na glavnom terenu, kako bi se što bolje prilagodili umjetnoj travi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!