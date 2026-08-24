Gledajte na SK: Uskoro kreće prvi Euroleague SuperCup, evo tko igra i kada

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Euroliga i Odjel za kulturu i turizam Abu Dhabija službeno su potvrdili lansiranje novog natjecanja — Euroleague Basketball SuperCupa, koji ćete uživo moći gledati u programu Sport Kluba.

Novo natjecanje od ove će sezone i službeno otvarati europsku klupsku košarkašku sezonu, a inauguracijsko izdanje održat će se 18. i 19. rujna u prestižnoj Etihad Areni na otoku Yas u Abu Dhabiju.

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Prvi povijesni SuperCup okupit će četiri elitna kluba: aktualnog prvaka Eurolige Olympiacos, prvaka iz 2025. godine Fenerbahçe, ovogodišnjeg finalista Real Madrid te predstavnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai Basketball.

Turnir se igra po formatu Final Foura. Polufinalni susreti na rasporedu su u petak, 18. rujna, kada će snage odmjeriti Olympiacos i Fenerbahçe (16:00 prema srednjoeuropskom vremenu) te Dubai i Real Madrid (19:00). Finalni okršaj te utakmica za treće mjesto zakazani su za subotu, 19. rujna, u istim terminima.

Predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga naglasio je važnost ovog novog poglavlja u europskoj košarci.

“Lansiranje SuperCupa označava uzbudljivo novo poglavlje za europsku klupsku košarku. Izuzetno nam je drago što surađujemo s Abu Dhabijem na prvom izdanju natjecanja koje okuplja neke od najtrofejnijih klubova za početak nove sezone. Abu Dhabi je pokazao iznimnu posvećenost košarci i organizaciji vrhunskih sportskih događaja, što ga čini idealnom pozornicom za ovo novo natjecanje”, izjavio je Bodiroga.

Glavni izvršni direktor Eurolige Chus Bueno dodao je kako je pokretanje SuperCupa u skladu s vizijom daljnjeg širenja i inovacija unutar natjecanja, omogućujući širenje baze navijača i osiguravanje vrhunskog spektakla na samom otvaranju sezone.

Predstavnici Abu Dhabija istaknuli su kako je organizacija ovog turnira nastavak uspješne dugogodišnje suradnje s Euroligom te novi korak u pozicioniranju emirata kao globalne destinacije za vrhunske sportske događaje.

Ulaznice za ovaj košarkaški spektakl u Etihad Areni već su puštene u prodaju u formi dvodnevnih paketa, dok će pojedinačne ulaznice za utakmice biti dostupne od 31. kolovoza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

