Đoković i Sabaljenka ispali u prvom kolu mješovitih parova na US Openu

Podijeli :

(AP Photo/Yuki Iwamura) via Guliver Image

U utorak popodne je na US Openu počeo turnir mješovitih parova gdje je novi format. Setovi se igraju do četiri gema, a sudjeluju i brojni igrači iz pojedinačne konkurencije. Tako je i Novak Đoković nastupio na turniru, a u prvom kolu je sa svojom partnericom Arinom Sabaljenkom upisao poraz protiv Henryja Pattena i Katerine Siniakove.

Nakon prva tri gema nije bilo breakova da bi Đoković i Sabaljenka kod vodstva od 2:1 oduzeli servis Britancu i Čehinji i došli do servisa za set. Njega su uspješno i realizirali za 4:1 nakon prve dionice igre.

Iako su u drugom setu prvi nositelji imali break prednosti, Patten i Siniakova su s tri gema u nizu preokrenuli stanje na terenu i s 4:2 odveli meč u odlučujući set koji se igrao do 10 poena.

Tamo su s 10:2 bolji bili Patten i Siniakova koji su tako s 2-1 u setovima izborili četvrtfinale gdje ih čeka bračni par Elina Svitolina / Gael Monfils.

Kasnije večeras nastupit će i Carlos Alcaraz koji igra s jednom od najboljih tenisačica svih vremena, Serenom Williams. Njihovi protivnici bit će Lloyd Glasspool i Erin Routliffe.