Dinamo za 200 tisuća eura doveo igrača iz druge urugvajske lige

Ultra bi na Maksimir trebao stići kao pojačanje konkurenciji na poziciji zadnjeg veznog. Dinamo će za njegov dolazak platiti 200.000 eura, dok kroz bonuse ukupna vrijednost transfera može dosegnuti 700.000 eura. Oriental će pritom zadržati 10 posto od buduće prodaje.

Urugvajski klub oprostio se od mladog igrača emotivnom objavom na društvenim mrežama.

“Ponosni smo što možemo objaviti da naš igrač odlazi u Dinamo i započinje novo poglavlje u svojoj karijere. Ponosni smo činjenicom što odlazi u Europu gdje ćemo ga gledati kako napreduje i ostvaruje svoje snove.

Lautaro, hvala ti na svemu! Uživaj, ganjaj svoje snove, a najbolje tek dolazi. Ovo će uvijek biti tvoj dom”, objavio je klub.

Ultra je rođen 21. svibnja 2007. godine u Sorianu, a može igrati na više pozicija u veznom redu. Ipak, Dinamo ga prvenstveno vidi kao klasičnog defenzivnog veznjaka. Jača noga mu je desna, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200.000 eura.

S Orientalom je u svibnju potpisao novi ugovor do kraja 2031. godine, no to nije spriječilo Dinamo da dogovori njegov dolazak. Za sada nije poznato hoće li se odmah priključiti seniorskoj momčadi ili će prvo igrati za Dinamo B.

Njegov potencijal prepoznat je i u reprezentaciji. Ultra je pozvan u urugvajsku U-18 selekciju, za koju je nastupio u dvije prijateljske utakmice protiv Argentine.