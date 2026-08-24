SKener: Oršić i Mudražija – šmekerstvo i nesebičnost će uvijek biti u modi

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Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Čekao je Mudražija i dočekao, ali osim o njegovom prvijencu za Dinamo priča se i o gospodskom potezu maksimirske legende, Mislavu Oršiću.

Bila je 73. minuta na Maksimiru kada je u igru za Dinamo protiv Varaždina ušao dvojac koji je ispričao najljepšu priču s hrvatskih nogometnih travnjaka ovog vikenda. Duo Robert Mudražija – Mislav Oršić u igru je ušao kod vodstva 2:1 za Plave.

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Obojica su miljenici navijača Dinama. Svaki iz svog razloga. A nakon ovog vikenda zaradili su još poneku simpatiju navijača Dinama, ali i onih ljubitelja HNL nogometa koji prate sve što se događa na našim terenima iz kola u kolo.

Sjetimo se samo kako su Mudražiju dočekali navijači prošlog ljeta, tog pravog zagrebačkog dečka svi su prigrlili u maksimirski klub, poželjeli mu sreću, a on se i sam tome transferu radovao jer mu je to bilo ispunjenje sna. Ali taj san, ipak nije bio najljepši, više se može klasificirati kao noćna mora.

Nije bio u planovima trenera Marija Kovačevića, u prvoj polusezoni u svom omiljenom klubu skupio je tek 132 minute, a onda je na zimu otišao na posudbu u ciparsku AEK Larnacu. Tamo se ipak nešto malo više naigrao, no s vremenom pao u drugi plan i – eto ga ovog ljeta, ponovno se vratio u Maksimir iako se dalo naslutiti da bi mogao potražiti novu sredinu.

Spletom okolnosti, odlaskom Gabriela Vidovića, Dinamo ga je prijavio i za Ligu prvaka, skupio je minute protiv Rudeša i upisao asistenciju, zaigrao je 22 minute protiv Vikinga, a onda je došao taj dan koji je dugo čekao. Taj 22.8.2026. vjerujem da će dugo pamtiti, jer pokazale su to i emocije koje su ga svladale nakon gola.

Ušao je kad i Oršić, u 90. je imao priliku za gol, ali se ispriječila stativa, ipak tri minute kasnije lopta je ušla u gol. Beljo dodao, Mudražija uputio udarac, lopta se odbila i ušla. Pred tom loptom bio je i Oršić koji ju je lako mogao gurnuti u mrežu i pripisati gol sebi, ali nije. U stilu N’Golo Kantea – čovjeka koji osvoji Ligu prvaka pa se skromno smješka u pozadini dok drugi podižu pehar, izabrao je suigrača kao junaka umjesto ‘jeftinog gola‘… Zagrebački dečko, šmeker, suigrač kojeg bi svatko volio imati u momčadi.

Nije to bila samo podrška suigraču, već dokaz da je nogomet i više od igre. Oršićev potez dokaz je da klasa na terenu nije samo u brzini, driblingu, golu nego i u manirima. Statistika će uvijek postojati, ali ovakvi šmekerski potezi zauvijek će ostati u pamćenju navijača. Da, sjetit će se navijači Dinama kako je Oršić rušio Tottenham, Chelsea i West Ham, sjetit će se i one izjave da ‘nema većeg kluba od Dinama’, ali sada im je dao još jedan razlog da ga poštuju.

Jer – nesebičnost i šmekerstvo će uvijek biti u modi. U nogometu, drugim sportovima, ali i u životu. I zbog toga sport nikad neće biti samo statistika, već i emocija.