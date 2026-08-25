Trener Brightona o Vuškoviću: ‘Ne mogu reći da sam to očekivao’

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Brighton & Hove Albion FC

Luka Vušković ostavio je sjajan dojam na debiju za Brighton, gdje je ovog ljeta stigao iz Tottenhama za rekordnih 54 milijuna eura.

Mladi stoper zaigrao je uz kapetana Lewisa Dunka, koji je upisao jubilarni 300. nastup u Premier ligi.

“Ne mogu reći da sam to očekivao, ali znam da je zreo dečko”, rekao je trener Fabian Hurzeler o Vuškoviću pa dodao:

“U nekim trenucima moglo se vidjeti da želi igrati, igrati i igrati. U nekim situacijama mora pronaći bolja rješenja, ali ukupno gledano ima osobnost i mentalitet potrebni da se prilagodi Premier ligi.”

Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka za 11 milijuna eura (rekord Poljuda), no Spursi su ga slali na posudbe u Westerlo, Radomiak i HSV. U Bundesligi je prošle sezone briljirao, u 30 utakmica zabio je šest golova, ušao u idealnu momčad prvenstva, a cijena mu je skočila na 60 milijuna eura.

Tottenham je triput odbijao ponude, no Brighton je na kraju uspio dovesti svoju glavnu metu.