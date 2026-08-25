Jakirović dobiva važna pojačanja: Hull dovodi skupocjeni dvojac?

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xAlfiexCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Hrvatski stručnjak Sergej Jakirović sjajno je otvorio novu sezonu Premier lige na klupi Hull Cityja, a do kraja prijelaznog roka njegova bi momčad trebala postati još znatno jača.

Nakon povijesne pobjede nad Manchester Unitedom (2:0), vlasnik kluba Acun Ilicali sprema završni udarac na tržištu i Jakiroviću planira osigurati dva iznimno zvučna pojačanja u poslu vrijednom gotovo 33 milijuna eura.

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Prvo pojačanje na pragu MKM Stadiuma jest francusko krilo Mohamed-Ali Cho iz Nice. Iako su prvi pregovori propali prije nekoliko tjedana, engleski je klub ponovno sjeo za stol i dogovorio odštetu od oko 15 milijuna eura. Očekuje se da će 22-godišnji Francuz ugovor potpisati u narednim danima.

Drugo veliko ime u Jakirovićevoj svlačionici trebala bi biti mlada zvijezda Union Berlina, 21-godišnji napadač Ilyas Ansah. Hull je za njegove usluge spreman izdvojiti 17,5 milijuna eura, a sam igrač izrazio je veliku želju za dolaskom u Englesku gdje ga čeka petogodišnji ugovor.

Uz ova dva praktički dogovorena posla, Jakirović i Uprava Hulla do samog kraja prijelaznog roka pratit će i situaciju oko krilnog igrača Deportivo La Coruñe, Yeremayja Hernandeza, kako bi kompletirali momčad za nastavak premierligaške sezone.