Dinko Horkaš ima novi klub, evo koliko će Dinamo zaraditi od njegova transfera

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Maciej Rogowski via Guliver

Hrvatski vratar Dinko Horkaš napustio je Las Palmas i karijeru će nastaviti u Al-Waslu, klubu koji se natječe u najvišem rangu nogometa Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio je u ponedjeljak španjolski drugoligaš.

Horkaš je u Las Palmas stigao prije dvije godine kao slobodan igrač iz bugarskog Lokomotiv Plovdiva, a s klubom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.

Prema riječima predsjednika Las Palmasa Miguela Ángela Ramíreza za klupski radio, transfer je vrijedan 4,5 milijuna eura, no nakon izdvajanja dijela iznosa koji pripadaju igraču i njegovu zastupniku, španjolskom bi klubu trebalo pripasti oko 4,5 milijuna eura neto.

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Horkaš, koji ima 27 godina, u prvoj je sezoni na Kanarskim otocima bio pričuva Jasperu Cillessenu dok je momčad igrala u prvoj ligi. Nakon ozljede nizozemskog vratara, a potom i njegova odlaska iz kluba, Horkaš je preuzeo mjesto prvog vratara.

Prošle sezone je imao važnu ulogu tijekom pokušaja vraćanja iz druge lige, što je privuklo interes drugih klubova i naposljetku dovelo do njegova transfera u Al-Wasl.

Hrvatski vratar ukupno je za Las Palmas branio u 59 utakmica. Od toga je 13 nastupa upisao u prvoj španjolskoj ligi, 41 u drugoj ligi, dva u doigravanju za plasman u viši rang te tri u španjolskom Kupu kralja.

Las Palmas se oprostio od Horkaša zahvalivši mu na profesionalnosti i zalaganju tijekom dvije godine provedene u klubu te mu poželio sreću u nastavku sportske i osobne karijere.

Vratar rođen u Sisku prošao je omladinsku školu zagrebačkog Dinama, a Zagreb je napustio uvidjevši da će se ondje teško izboriti za mjesto među vratnicama uz reprezentativca Dominika Livakovića. Bio je na posudbama u Varaždinu, Zrinjskom i Posušju.